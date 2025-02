Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Rollerfahrer und Sozius flüchten vor Polizei - 14-jähriger Fahrer sowie 15-jähriger Sozius vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsbug fielen am Samstagabend (01.02.2025) gegen 20:00 Uhr zwei Motorroller auf einem Feldweg neben der Landesstraße 1140 (Friedrichstraße) in Ludwigsburg auf. Mutmaßlich, nachdem die beiden Fahrer den Streifenwagen erkannten, ergriffen sie sofort die Flucht, indem sie ihre Beleuchtungen ausschalteten, stark beschleunigten und über die Felder in Richtung Grünbühl flüchteten. Nach kurzer Verfolgung fuhr einer der beiden Fahrer, ein 14-jähriger Roller-Lenker mit seinem 15-jährigen Sozius, über eine Feldfläche im Gewann "Benninger Rain" und stürzte hierbei mit seinem Sozius vom Motorroller. Hierdurch erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen, am Roller entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Beide Jugendliche ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht und konnten wenig später durch die nacheilenden Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Sozius wurde von einem hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Erziehungsberechtigten der beiden Jugendlichen verständigt. Ermittlungen ergaben, dass der 14-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weitere Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Rollers sowie der am Roller angebrachten Kennzeichen, die nicht zum Motorroller gehören, dauern an. Zeugen, die Angaben zu dem zweiten geflüchteten Roller sowie dessen Fahrer und Sozius machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

