Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pkw in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter zwischen Samstag (01.02.2025), 23.00 Uhr und Sonntag (02.02.2025), 12.15 Uhr in Kornwestheim. Der Unbekannte schlug mutmaßlich zunächst einen Seitenscheibe eines in der Stauffenbergstraße geparkten Ford ein und setzte anschließend auf noch unbekannte Art und Weise Teile der Rückbank des Fahrzeugs in Brand. Vermutlich waren die Flammen noch in der Nacht von selbst wieder erloschen - der Sachschaden fiel erst am Folgetag auf.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell