POL-LB: Bietigheim: Einbruch in Barber Shop

Böblingen (ots) - Am Samstagmittag gegen 13.40 Uhr kam es in Nebringen in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 30-jährige Lenker eines Pkw BMW die Strecke in Fahrtrichtung Öschelbronn, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und durch einen Grundstückszaun brach. Auf dem Privatgelände neben der Straße kollidierte er dann schließlich noch mit einem dort ...

