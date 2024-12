Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 55-Jähriger Mann aus Hamm wurde am Sonntag, 01. Dezember, gegen 20:25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf einem Geh-/Radweg der Horster Straße verletzt. Der Radfahrer befuhr den Weg in östlicher Richtung. Zwischen den Einmündungen "Leni-Schulze-Everding-Platz" und am "Am Eversbach" kam er zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Da der Mann augenscheinlich Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden. (rs)

