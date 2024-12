Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 11-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 11-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 01.12., an der Einmündung Dortmunder Straße / Ludwig-Isenbeckstraße. Der Junge wollte mit seinem Fahrrad gegen 12 Uhr die Dortmunder Straße an der Bedarfsampel überqueren. Ein 53-jähriger Porsche-Fahrer übersah den Radfahrer beim rechts einbiegen in die Dortmunder Straße. Der Junge kam bei dem anschließenden Zusammenstoß zu Fall und musste anschließend ambulant behandelt werden. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell