POL-HAM: Shisha-Bars, illegales Glücksspiel und Waffenverbotszone im Fokus: Umfangreicher Kontrolleinsatz der SiKo-Partner in Hamm

Hamm-Mitte (ots)

Gemeinsam mit Partnern der Sicherheitskooperation haben die Polizei Hamm, die Stadt Hamm, der Zoll und das Finanzamt Hamm am Freitagabend, 29. November, umfangreiche Gaststätten- und Personenkontrollen durchgeführt.

Zwischen 21 Uhr und 23.15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte drei Shisha-Bars an der Nordstraße und Oststraße. In allen Betrieben stellten die Beamten eine Vielzahl von Verstößen fest: insgesamt 71 Dosen mit unversteuertem Tabak wurden sichergestellt und Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.

In einem verschlossenen Raum im Obergeschoss einer Shisha-Bar an der Nordstraße stellten die Einsatzkräfte drei illegale Glücksspielautomaten sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Insgesamt mussten sich in den Gaststätten 25 Personen einer Überprüfung unterziehen.

Mitarbeiter des Gewerbe- und Ordnungsamtes leiteten neun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Gewerbeordnung und dem Brandschutz und Nichtraucherschutz ein. Beamte des Finanzamtes haben in den Betrieben Kassenprüfungen vorgenommen, die im Nachgang weitere Überprüfungen erforderlich machen.

Vom späten Abend bis in die Nacht kontrollierten die Einsatzkräfte im Anschluss insgesamt rund 40 Personen in der Waffenverbotszone auf dem Santa-Monica-Platz und der Südstraße.

Bei der Kontrolle eines polizeilich bekannten 19-Jährigen aus Hamm auf dem Santa-Monica-Platz konnte ein Elektroimpulsgerät aufgefunden werden. Dort führte die Kontrolle auch bei einem 20-jährigen Hammer zum Auffinden eines Teleskopschlagstocks. Beide Waffen wurden sichergestellt. Die beiden Männer erwartet nun wegen des Verstoßes gegen die Waffenverbotszonenverordnung und das Waffengesetz ein empfindliches Bußgeld.

Die Gesamtbilanz zeigt, dass die regelmäßigen Schwerpunkteinsätze wichtig und richtig sind. Daher werden die SiKo-Partner auch künftig weitere gemeinsame Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen.(hei)

