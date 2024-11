Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes bei Verkehrsunfall mit Flucht beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde ein weißer Mercedes Benz GLA auf dem Caldenhofer Weg, zwischen Dahlienstraße und Lindenfelder Weg, beschädigt. Der Fahrzeugnutzer hatte den Pkw am Freitag, 29. November, zwischen 19:20 Uhr und 21:10 Uhr, am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. An der Unfallörtlichkeit konnte eine blaue Abdeckung eines Außenspiegels aufgefunden werden. Diese könnte von dem Verursacherfahrzeug stammen. Der Sachschaden an dem Mercedes wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell