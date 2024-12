Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand in einem Mehrfamilienhaus, drei Personen verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Hamm am Sonntag, 01. Dezember, um 18:55 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Grünstraße ausgerückt waren, ermittelt die Hammer Polizei nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Elektrogerät im Wohnzimmer einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in Brand. Durch die Rauchentwicklung infolge des Brandes erlitten ein 66-jähriger und ein 29-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Ein weiterer, 30-jähriger Bewohner erlitt leichte Verletzungen durch Verbrennungen. Die Personen mussten zur Behandlung einem Hammer Krankenhaus zugeführt werden, wobei eine Person stationär verblieb. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Für die Dauer des Einsatzes war die Grünstraße vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.(rs)

