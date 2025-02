Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81, Gem. Gerlingen: Fehlerhafter Fahrstreifenwechsel zieht hohen Sachschaden nach sich - Verursacher flüchtig

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 01.02.2025, um 08:09 Uhr, befuhr eine 30-jährige Fahrerin eines VW Passat den mittleren Fahrstreifen der BAB 81 in Fahrtrichtung Heilbronn, als plötzlich ein bislang unbekannter Pkw den Fahrstreifen von der rechten auf ebendiese mittlere Fahrspur wechselte. Infolge der durchgeführten Vollbremsung fuhr ihr nun ein hinter ihr fahrender 49-jähriger Lenker eines Opel Astras auf. Eine weitere 29-jährige Lenkerin eines Skoda Fabia kollidierte mangels genügendem Sicherheitsabstand sodann ebenso mit dem Heck des Opel Astras. Dieser begann während der Erstversorgung der Unfallbeteiligten zu brennen, weshalb ebenso die Feuerwehr zum Einsatz kam. Letztlich blieben nach derzeitigem Stand alle Unfallbeteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 37.500 Euro. Der Opel und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Zum Unfallverursacher bzw. zur Unfallverursacherin ist bislang nichts bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall verursachenden Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/6869-0 oder per E-Mail unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

