Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall zwischen Pkw und Bus fordert drei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es an der Kreuzung Schillerstraße / Myliusstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem nach bisherigen Ermittlungen drei Personen leicht verletzt wurden. Der 26-jährige Fahrer eines Renault Clio befuhr gegen 00:30 Uhr die Schillerstraße aus Richtung B27 kommend und missachtete an der Kreuzung ein Stopp-Schild. Es kam zur Kollision mit einem aus Richtung Bahnhof kommenden, bevorrechtigten Linienbus. Durch die Kollision wurden der Renault-Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Diese wurden zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der 60-jährige Fahrer des Busses blieb unverletzt, zum Unfallzeitpunkt befanden sich sechs Fahrgäste an Bord. Von diesen konnten nur drei unverletzt angetroffen werden, ein Fahrgast meldete sich kurze Zeit später und gab an, leicht verletzt worden zu sein. Die Ermittlungen zu den anderen Passagieren und möglichen Verletzungen sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausliefen, wurde die Feuerwehr angefordert und eine Kehrmaschine der Technischen Dienste mit der Reinigung der Fahrbahn beauftragt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Verkehrsmaßnahmen waren zwei Streifen des Polizeireviers Ludwigsburg eingesetzt.

