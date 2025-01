Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte betrügen 37-Jährige - Tipps Ihrer Polizei

Ludwigsburg

Noch unbekannten Betrügern gelang es am Donnerstag (30.01.2025), eine 37-jährige Frau aus Böblingen um einen vierstelligen Geldbetrag zu erleichtern. Die Frau erhielt an dem Tag mehrere Anrufe mit teilweise unterdrückter Rufnummer, teilweise auch von Nummern mit österreichischer Ländervorwahl. Die unterschiedlichen Anruferinnen und Anrufer gaben vor, dass unbefugt auf das Konto der 37-Jährigen bei einem Online-Bezahldienst zugegriffen worden sei. Durch geschickte Gesprächsführung in englischer Sprache erreichten sie, dass ihr Opfer ein Fernwartungsprogramm auf dem Computer installierte und den Unbekannten so Zugriff auf das System ermöglichte. Dadurch gelang es den Unbekannten, mehrere Transaktionen über die Kreditkarte der 37-Jährigen auszuführen und so Kenia Schilling im Wert von über 2.000 Euro ins Ausland zu transferieren.

Immer wieder werden arglose Menschen Opfer derartiger Betrügereien. Ähnlich wie bei sogenannten "Schockanrufen" setzen die Täter auch hier auf den Schreckmoment, dass angeblich unbefugt auf ein Konto zugegriffen wurde und dringend gehandelt werden müsse, um weiteren Schaden abzuwenden. Die Polizei rät in dem Zusammenhang:

- Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Computer, Tablet oder Smartphone.

- Seriöse Unternehmen kontaktieren Sie niemals telefonisch und erfragen dabei vollständige Konto- bzw. Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten.

- Wenn Sie sich über die Herkunft eines Anrufes unklar sind, legen Sie einfach auf. Rufen Sie ggf. selbst bei dem Unternehmen an, von dem aus man Sie angeblich kontaktieren wollte.

Diese und weitere Tipps und Hinweise erhalten Sie jederzeit auch online unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

