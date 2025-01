Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Audi mit mehreren Einkaufswägen beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (29.01.2025) zwischen 17:40 Uhr und 18:40 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen die rechte Fahrzeugseite eines dort geparkten Audi beschädigt. Der hinterlassene Sachschaden, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird, dürfte mittels mehrerer aneinandergereihter Einkaufswägen verursacht worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich an den Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.

