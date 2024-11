POL-OE: Verkehrsunfälle durch Winterglätte

Attendorn (ots) - Am Donnerstag (21.11.2024) kam es um 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Attendorn. An der Kreuzung "Am Zollstock / Am Wassertor" war es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorroller gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrzeugführer des Motorrollers zuvor das Rotlicht an der Ampel missachtet. Nach dem Zusammenstoß war der Fahrer mit seinem Motorroller gestürzt. Sein ...

