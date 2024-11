Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vorsicht vor Telefonbetrug im Kreis Olpe

Kreis Olpe (ots)

Ein Moment, den sich keiner am Telefon wünscht: Eine schluchzende Stimme meldet sich zu Wort - angeblich der eigene Sohn, die Tochter, ein Familienmitglied. Es handelt sich um eine vermeintliche Notsituation - einen Unfall, einen Gefängnisaufenthalt. Geld wird gefordert und das am besten schnell. Ist das Geld überwiesen oder übergeben ist es meistens zu spät.

Mit solchen und ähnlichen Maschen arbeiten Telefonbetrüger, um hohe Summen und Wertsachen von ihren Opfern, meist älteren Menschen zu verlangen. Derzeit erreichen die Polizei Olpe vermehrt Mitteillungen über Betrugsversuche, bei denen die Opfer um Geld oder wertvollen Schmuck gebracht werden sollten.

Auch wenn bevorzugt Senioren Ziel der Anrufe sind, kann grundsätzlich Jeder und Jede Opfer eines Telefonbetruges werden. Am besten schützt man sich, indem man auflegt, wenn man sich nicht sicher ist, wer anruft oder man bemerkt, dass ein Anrufer beginnt Druck auszuüben. Meldet sich ein vermeintlicher Angehöriger aus einer Notsituation, sollte man ihn unter einer bekannten Nummer nochmals anrufen. So kann sichergestellt werden, dass es sich bei der Situation um einen echten Notfall handelt. Grundsätzlich gilt: Am Telefon am besten nie über persönliche oder finanzielle Verhältnisse sprechen und auf keinen Fall Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen übergeben. Wenn Betroffene einen Anruf erhalten, der sie aufwühlt oder ihnen merkwürdig erscheint, sollten sie mit einer Vertrauensperson darüber sprechen oder auch über den Notruf 110 die Polizei hinzuziehen. Betroffene sollten nicht die Rückruftaste nutzen, um die Identität eines merkwürdig erscheinenden Anrufers festzustellen.

Die Kreispolizeibehörde Olpe bittet darum, bei Anrufen unbekannter Herkunft stets wachsam zu sein.

Mehr Informationen zum Thema unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/.

