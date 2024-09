Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Kleintransporter in Jaderberg aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20. September 2024 bis Mittwoch, 25. September 2024, wurden in einer Wohnsiedlung in Jaderberg zwei Kleintransporter aufgebrochen, aus denen diverse Werkzeuge entwendet wurden.

Bislang unbekannte Personen brachen in Jaderberg sowohl in der Meisenstraße als auch in der Straße "Zum Hesterbusch" zwei Kleintransporter auf, welche auf einem Privatgrundstück abgestellt waren. Die Täter entwendeten aus den Transportern diverses Werkzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden ist bislang noch nicht bekannt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04731/26940 von der Polizei Nordenham entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell