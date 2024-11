POL-OE: Unfall mit Überschlag

Wenden (ots) - Am Mittwoch, 20. November, kam es gegen 7.25 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Siegener Straße/Am Daßenborn. Eine 29-Jährige kollidierte mit ihrem PKW beim Linksabbiegen mit einem weiteren Auto. Die 29-jährige Fahrerin wurde verletzt, lehnte aber die Behandlung durch einen Rettungswagen ab. Die Polizei schätzt den aktuellen Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich ein. Rückfragen bitte an: ...

