POL-OE: Einbruch durch die Küche

Wenden (ots) - Am heutigen Donnerstag (14.11.2024) kam es gegen 09:00 Uhr in der Matthiasstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In einem Wohnhaus, welches auch als Gaststätte genutzt wird, war in einer Zwischendecke ein Feuer ausgebrochen. Brandermittler hatten noch am Morgen die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Kriminalbeamten gehen von einer Entstehung des Brandes durch einen technischen Defekt aus. Der Schaden an dem Gebäude wird mindestens auf einen ...

mehr