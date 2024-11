Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Unfall, drei beschädigte PKW

Kirchhundem (ots)

Am Dienstag, 12. November gegen 14.55 Uhr kam es an der B517 in Welschen Ennest auf Höhe der Hagener Straße zu einem Unfall. Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr auf das Auto eines 53-Jährigen auf, das durch den Zusammenstoß in das Heck eines weiteren Fahrzeugs rollte. Der 53-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit im vierstelligen mittleren Eurobereich ein.

