POL-OE: Tote Person im Biggesee - Identität geklärt

Finnentrop (ots) - An der Kreuzung Kopernikusstraße / Max-Planck-Ring wurde am 11. November, gegen 12.10 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto erfasst. Die 52-jährige Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: ...

