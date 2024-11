POL-OE: Brand in Grevenbrück - Ursache geklärt

Kirchhundem (ots) - Am Dienstag, 12. November gegen 14.55 Uhr kam es an der B517 in Welschen Ennest auf Höhe der Hagener Straße zu einem Unfall. Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr auf das Auto eines 53-Jährigen auf, das durch den Zusammenstoß in das Heck eines weiteren Fahrzeugs rollte. Der 53-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei derzeit ...

