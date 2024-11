Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand in Grevenbrück

Lennestadt (ots)

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei kam es am Samstagmorgen (09.11.2024) gegen 10:10 Uhr in der Straße "Lomke". Aus bislang unbekannter Ursache war hier ein Feuer im Bereich eines Carports ausgebrochen. Durch die anschließende Brandausdehnung wurde auch das angrenzende Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Carport und ein darin abgestellter Anhänger brannten nieder. Die Höhe des Gesamtschadens dürfte im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

