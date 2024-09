Polizei Dortmund

POL-DO: 32-jährige Frau greift Personen in einem Bus in Siegen mit einem Messer an - fünf Verletzte

Am Freitagabend (30. August) gegen 19:40 Uhr verletzte eine Frau in Siegen Eiserfeld auf der Freiengründer Straße in einem Bus fünf Personen mit einem Messer. Drei Personen wurden lebensgefährlich, eine Person schwer und eine Person leicht verletzt.

Zur Tatzeit hielten sich mindestens 40 weitere Fahrgäste in dem Bus auf. Der Bus war auf dem Weg zum Stadtfest in Siegen.

Die Polizei konnte eine 32-jährige Frau als Tatverdächtige festnehmen.

Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Der Tatortbereich ist abgesperrt, die Polizei sichert Spuren und befragt Zeugen.

Es besteht aktuell keine weitere Gefahr.

Die Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen und leitet den Einsatz.

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger darum, in sozialen Netzwerken oder auf anderen Kanälen keine Falschmeldungen zu verbreiten, insbesondere keinen Bezug zu einem Terroranschlag herzustellen. Der Polizei liegen dazu keine Erkenntnisse vor.

