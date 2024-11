Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schmuck und Bargeld erbeutet

Lindlar / Wipperfürth (ots)

Im Berghäuschenweg in Lindlar-Hartegasse haben sich Unbekannte am Samstag (9. November) Zugang in ein Einfamilienhaus verschafft. Die Täter öffneten zwischen 15:40 Uhr 21:30 Uhr gewaltsam ein gekipptes Fenster und gelangten so ins Haus. Dort suchten sie nach Diebesgut und entwendeten zwei Uhren.

Zwischen 8:15 Uhr und 18:50 Uhr sind am Samstag (9. November) Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße "Lindenstumpf in Wipperfürth eingebrochen. Die Täter schlugen um ins Haus zu gelangen eine Fensterscheibe ein. Erstmal im Haus stahlen sie Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

