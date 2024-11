POL-GM: PKW-Fahrer prallte gegen Baum

Lindlar (ots) - Durch ein Fenster sind Unbekannte am Donnerstag (7. November) in ein Einfamilienhaus in der Lindenallee eingestiegen. Im Tatzeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18:20 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Küchenfenster und schafften es so ins Haus. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch ...

mehr