POL-GM: Wohnungseinbruch bei einbrechender Dunkelheit

Lindlar (ots) - Zwischen 7.30 Uhr am Dienstag (5. November) und 18 Uhr am Mittwoch sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Böhler Straße in Lindlar Altenrath-Böhl eingebrochen. Durch eine Tür an der Rückseite des Hauses gelangten sie in das Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, Uhren und Schmuck. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der ...

mehr