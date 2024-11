Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (21.11.2024) kam es um 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Attendorn. An der Kreuzung "Am Zollstock / Am Wassertor" war es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorroller gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Fahrzeugführer des Motorrollers zuvor das Rotlicht an der Ampel missachtet. Nach dem Zusammenstoß war der Fahrer mit seinem Motorroller gestürzt. Sein Beifahrer (Sozius) fiel hierbei über die Motorhaube des Autos und kam neben dem PKW zum Liegen. Beide Personen standen anschließend wieder auf, stiegen auf den Motorroller und fuhren in Richtung Innenstadt davon. An dem PKW entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Bei den flüchtigen Personen soll es sich vermutlich um zwei männliche Jugendliche gehandelt haben. Beide trugen helle Helme und dunkle Bekleidung. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Attendorn unter der Tel.-Nr. 02761 9269-4120 entgegen.

