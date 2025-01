Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in der Panoramastraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro und drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag (30.01.2025) kurz vor 14.00 Uhr in der Panoramastraße in Gerlingen ereignete. Ein 72 Jahre alter VW Up-Fahrer wollte auf seiner Fahrt in Richtung der Hauptstraße links an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden 85 Jahre alten Opel-Lenker und seine 84-jährige Beifahrerin. Durch den Zusammenstoß zwischen dem VW Up und dem Opel geriet dieser ins Schleudern. Der Opel prallte in der Folge gegen einen geparkten Peugeot und gegen den VW Lupo eines 62-Jährigen, der sich hinter dem Opel befand. Bis auf den Peugeot mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Verletzte gab es keine.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell