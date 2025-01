Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Müll auf der Fahrbahn führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (30.01.2025) gegen 7.00 Uhr auf der Landesstraße 1138 (Beihinger Straße) bei Freiberg am Neckar ereignete.

Eine 42 Jahre alte BMW-Lenkerin fuhr von Benningen am Neckar in Richtung Freiberg am Neckar, als sie auf Höhe der Einmündung zur Steinheimer Straße bremsen musste, da zerknülltes Verpackungsmaterial auf der Fahrbahn lag. Eine hinter ihr fahrende 21 Jahre alte Opel-Lenkerin erkannte dies mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dem BMW. Der Opel war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht nun Zeugen, die insbesondere Hinweise auf die Herkunft der auf der Fahrbahn liegenden Verpackung geben können. Hierfür stehen die Tel. 07144 900-0 sowie die E-Mail-Adresse marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

