POL-MA: Mannheim: Werkzeug von Großbaustelle entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 18:30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft beide vorderen Radarsensoren eines VW, welcher in der Molsheimer Straße abgestellt war. Dazu mussten sie die vordere Stoßstange teilweise abmontieren, um an die Radarsensoren zu gelangen, wobei dadurch auch die Stoßstange beschädigt wurde. Es entstand ein ...

