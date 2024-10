Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: VW beschädigt und Radarsensoren gestohlen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 18:30 Uhr entwendete eine unbekannte Täterschaft beide vorderen Radarsensoren eines VW, welcher in der Molsheimer Straße abgestellt war. Dazu mussten sie die vordere Stoßstange teilweise abmontieren, um an die Radarsensoren zu gelangen, wobei dadurch auch die Stoßstange beschädigt wurde. Es entstand ein Diebstahlsschaden von etwa 4600,00 Euro.

Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und der unbekannten Täterschaft geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.

