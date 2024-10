Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Bielefeld (ots)

AR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, den 02.10.2024, kam es abends zu einer Körperverletzung am Europaplatz, bei der ein 43-jähriger Bielefelder geschlagen wurde. Gegen 22:57 gingen zwei noch unbekannte Täter auf den Bielefelder los, entrissen ihm sein Mobiltelefon und warfen es auf den Boden. Dadurch wurde das Handy beschädigt. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge dessen sich der Geschädigte eine Schürfwunde im Gesicht zuzog. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung des dortigen Parkhauses. Vor Ort anwesende Zeugen konnten die Täter wie folgt beschreiben:

Der erste Täter soll circa 30 Jahre alt und mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Der zweite Täter war mit einer dunkelgrünen oder blauen Jacke bekleidet.

Weitere Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell