POL-PDNR: Sachbeschädigung am Bahnhof

Eichelhardt (ots) - In der Nacht vom 17.08.2024 auf den 18.08.2024 wurde durch bislang unbekannte Täter die Bushaltestelle Ortseingangs in Eichelhardt mit Graffiti beschmiert. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen zu der vorgenannten Sachbeschädigung an die Polizeiinspektion Altenkirchen, Telefon: 02681-946-0 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-9460 Mail: ...

