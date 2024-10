Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch

Alfter (ots)

Am Mittwoch (09.10.2024) zwischen 18:30 Uhr und 21:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus auf der Gielsdorfer Weg eingebrochen. Zugang zu dem Objekt erlangten der/die unbekannten Täter über die Terassentür. Diese wurde aufgehebelt. Das Objekt wurde vollständig durchwühlt. Bislang ist unklar, ob etwas entwendet wurde. Der/die Täter flüchteten in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

