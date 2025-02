Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Poppenweiler: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 31.01.2025, beschädigte zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Pkw in Poppenweiler. Der Unfallverursacher befuhr die Steinheimer Straße aus Richtung Marbach kommend und streifte dabei einen geparkten Opel Astra. Im Anschluss entfernte sich dieser, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der geparkte Pkw wurde durch die Kollision an der linken Fahrzeugseite und am Kotflügel beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Zum Unfallverursacher liegen bislang keine Hinweise vor, weshalb Zeugen gebeten werden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg telefonisch (07141-185353) oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

