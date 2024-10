Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Trio entwendet E-Zigaretten - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend machte sich ein Tätertrio gegen 20:30 Uhr an einem Automatenkiosk in der Oberdorfstraße zu schaffen. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger führte einen E-Scooter mit sich, als er mit einer noch unbekannten weiteren männlichen Person an einem Automaten rüttelte und diesen dadurch beschädigte. Die beiden Männer entnahmen mehrere E-Zigaretten aus dem Automaten, während ein Dritter, ebenfalls noch unbekannter Täter, im Eingangsbereich des Verkaufsladens stehen blieb. Anschließend entfernten sich die drei Täter von der Örtlichkeit. Im Rahmen der Ermittlungen konnte bisher ein Täter festgestellt werden.

Die Höhe des entstandenen Diebstahls- und Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Der Polizeiposten Heddesheim des Polizeireviers Ladenburg hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise zu den beiden bislang noch unbekannten Tätern mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06203/41443 zu melden.

