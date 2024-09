LPI-NDH: Radfahrerin verletzt sich nach Sturz

Nordhausen (ots) - In der Zeit von Samstag 21 Uhr bis Sonntag 10.45 Uhr traten Unbekannte an den Transporter einer Dachdeckerfirma heran und öffneten gewaltsam eine Werkzeugbox. Aus dieser entnahmen sie Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen der Tat werden gebeten, ...

