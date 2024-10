Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Auto kollidiert mit Fahrradfahrer

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag ereignete sich kurz vor 13:00 ein Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Ein 31-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Wallstadter Straße in Richtung Neckarstraße, wo er an der Kreuzung nach links in die Cronbergergasse einbiegen wollte. Ersten Unfallermittlungen zur Folge übersah der Autofahrer einen 26-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Wallstadter Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer trug einen Helm, erlitt jedoch durch den Sturz leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt und das Auto fahrbereit. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell