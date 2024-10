POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Roller und Auto

Polizeipräsidium Mannheim

Am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr kam es am Quadrat L2 zu einem Unfall mit zwei Beteiligten. Ein 56-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der Bismarckstraße in Richtung Schloss als er nach rechts in das Quadrat L2 einbiegen wollte. Dabei übersah er einen 27-jährigen Rollerfahrer, welcher auf dem Fahrradweg unterwegs war. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des Rollerfahrers konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der 27-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro an den Fahrzeugen. Die Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

