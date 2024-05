POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Absichtlich geparktes Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (25./26.05.2024)

Dunningen (ots) - Am Samstagabend gegen 22 Uhr war ein betrunkener Radfahrer in der Freudenstädter Straße unterwegs. Bei der Kontrolle des 60-jährigen Mannes stellten die Beamten starken Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über 2,9 Promille. Die Polizeibeamten ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Rückfragen bitte an: ...

