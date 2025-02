Konstanz (ots) - Am Samstagnachmittag kam es ab 12.12 Uhr im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz zu mehreren Notrufen, welche alle meldeten, dass ein junger Mann mit einer Pistole in der Hand in Konstanz-Fürstenberg in der Stifterstraße umherlaufe. Hierbei kam es zu zahlreichen Schussabgaben ...

mehr