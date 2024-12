POL-PPKO: Bewaffneter Raubüberfall auf Shell- Tankstelle in Lahnstein - Folgemeldung

Koblenz (ots) - Am 05. Oktober 2024 wurde der Polizei Adenau der Diebstahl einer Geldbörse gemeldet. Wie der Geschädigte, dessen Geldbörse am gleichen Tag aus seinem Wohnmobil am Nürburgring entwendet wurde, im Nachgang feststellte, kam es nach der Tat zu mehreren Geldabhebungen in Nürburg und Adenau. Hierbei wurde der Geldabheber mittels Überwachungskamera aufgenommen. Lichtbilder sind unter ...

