POL-PPKO: Computerbetrug nach Diebstahl von Geldbörse

Koblenz (ots)

Am 05. Oktober 2024 wurde der Polizei Adenau der Diebstahl einer Geldbörse gemeldet. Wie der Geschädigte, dessen Geldbörse am gleichen Tag aus seinem Wohnmobil am Nürburgring entwendet wurde, im Nachgang feststellte, kam es nach der Tat zu mehreren Geldabhebungen in Nürburg und Adenau.

Hierbei wurde der Geldabheber mittels Überwachungskamera aufgenommen.

Lichtbilder sind unter https://s.rlp.de/ewVWj8a einsehbar.

Hinweise zur Tat oder Identität des Täters nimmt die Polizei Adenau unter 02691 - 9250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

