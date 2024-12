LPI-J: Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Weimar (ots) - Am 09.12.2024 gegen 16:15 Uhr befuhren zwei Pkw-Fahrer hintereinander die B 7 / Umgehungsstraße in Richtung Erfurt. An der Kreuzung Filzweidenweg musste der vorausfahrende Fahrer sein Fahrzeug aufgrund des zurückstauenden Verkehrs an der Ampelanlage bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Personen wurden nicht verletzt, an den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von jeweils ...

mehr