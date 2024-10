Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.10.2024. Fahndungsfoto im Anhang.

Salzgitter, Nörten-Hardenberg (ots)

Polizei ermittelt wegen Betruges nach rechtswidrig erlangter Zahlungskarte in mehreren Fällen.

Nachdem die 25-jährige Geschädigte ihre EC-Karte im August in Braunschweig als verloren gemeldet hatte, wurden am 20.08. und 21.08. in mehreren Geschäften in Salzgitter und in einem Fall in einem Geschäft in Nörten-Hardenberg Waren erlangt. Die Täterschaft hatte die tatbetroffene EC-Karte zum Bezahlen genutzt.

Die Polizei fahndet mit einem Lichtbild nach dem Täterpaar.

Hinweise zu beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 entgegen.

