Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.10.2024.

Salzgitter (ots)

Brandentwicklung in einem Einfamilienhaus.

Elbe, Groß Elbe, Steinstraße, 27.10.2024, 12:10 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es zu einer Brandentwicklung bzw. Verpuffung in einem Wohnhaus kam. Die Polizei ermittelt die Ursache des Brandes. Ein 77-jähriger Bewohner konnte durch Löschen des in Brand geratenen Mobilars ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Der Mann erlitt nicht unerhebliche Verletzungen. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in eine Klinik nach Hannover geflogen. Die Brandbekämpfung erfolgte durch die Ortswehren der SG Baddeckenstedt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

