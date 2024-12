Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 2 x grüne Ampel

Weimar (ots)

Gegen 07:20 Uhr ereignete sich in der Ortslage Mellingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Nissan und einem Lkw Mercedes. Der Lkw-Fahrer befuhr die B 87 aus Umpferstedt kommend und beabsichtigte, geradeaus in Richtung Autobahn zu fahren. Der aus Richtung Autobahn kommende Nissan-Fahrer wollte an der Kreuzung links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen Lkw und Pkw. Beide Fahrzeugführer geben an, dass die Lichtsignalanlage für ihre Fahrtrichtungen grünes Signal zeigte und es aufgrund der Überschneidung des Fahrweges zum Zusammenstoß kam. Da Der Pkw-Fahrer über Kopfschmerzen klagte, wurde er vom Rettungsdienst vorsorglich ins Klinikum Weimar verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro am Lkw und 7.000 Euro am Pkw.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell