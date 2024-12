Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Motorraddiebstahl

Weimar (ots)

Im Zeitraum des letzten Donnerstages bis Sonntag versuchten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad in der Schützengasse zu entwenden. Das Krad Piaggio Aprilla war in einem Innenhof abgestellt und durch einen bereits in der Vergangenheit versuchten Diebstahls doppelt gesichert. Dies verhinderte vermutlich, dass der oder die Täter das Krad entwenden konnten. Somit entstanden lediglich Sachschäden am Zündschloss und am Lenker in Höhe von geschätzten 250 Euro.

