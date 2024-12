Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Seitenabstand falsch eingeschätzt

Weimar (ots)

Am Sonntagnachmittag wollte ein 34-jähriger Skoda-Fahrer in eine Parklücke in der Florian-Geyer-Straße einfahren. Hierbei unterschätzte er allerdings den Seitenabstand zu einem bereits abgeparkten Pkw Seat und touchierte diesen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell