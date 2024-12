Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von Unbekannten gestoßen

Jena (ots)

Zu einem Disput zwischen einem 67-Jährigen und einem Unbekannten kam es am Sonntagvormittag. Gegen 10:15 Uhr befanden sich beide Personen an der Haltestelle Damaschkeweg. Wie Zeugen dann beobachten konnten, stieß eine männliche Person den 67-Jährigen, welcher sich daraufhin leicht verletzte. Im Anschluss entfernte sich der Täter mit der Tram. Laut Zeugen kann dieser wie folgt beschrieben werden: zwischen 23 und 28 Jahren, kurze, braune Haare, schlanke Statur, ca. 180 cm, mitteleuropäischer Phänotyp, bekleidet mit einer olivgrünen Jacke. Sowohl der Täter als auch der 67-Jährige entfernten sich vom Ort. Der 67-Jährige konnte im Anschluss angetroffen werden. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 sowie per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 0316792/2024, entgegen.

