LPI-NDH: Jugendliche Radfahrerin bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Mittwoch meldete ein Bürger gegen 5 Uhr eine Sachbeschädigung am Straßenbahndepot in der Wendewehrstraße. Ein Mann brachte hier Graffitis an einer Wand auf. Die eilig eintreffenden Beamten konnten den Täter nach kurzer Flucht stellen. Bei ihm wurden entsprechende Sprayerutensilien aufgefunden und sichergestellt. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen der festgestellten ...

